أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. إسرائيل تأسف لقصف "خطأ" بالحدود المصرية

أخبار مصر.. أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشان الإقليمي والعالمي لاحتواء التصعيد العسكري في غزة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

جارٍ التحقيق.. المتحدث العسكرى: إصابات طفيفة لعناصر برج مراقبة بشظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة؛ أنه خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 2023 أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.

المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية: السلام اختيار دائم لمصر في معالجة القضية الفلسطينية

أكد القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الدعوة التى قامت بها مصر لمؤتمر قمة القاهرة يكشف عن التوجه الدائم لمصر في السلام كاختيار دائم وأوحد لها في معالجة القضية الفلسطينية.

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء هولندا تطورات الأوضاع في قطاع غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من مارك روته رئيس وزراء هولندا، تناول متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع لما يمثله ذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التبعات الإنسانية على المدنيين وضرورة ضمان استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي "مشّى كلمته".. قراءة في رسائل الرئيس الخفية بعد العدوان على غزة

ليس هناك أدنى شك، بشأن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، ودائما ما يؤكد الرئيس السيسي دعم مصر للشعب الفلسطيني وقضيته وأنها دولة ذات سيادة لا تتعاون مع منظمات إرهابية وتركيزها الأكبر في دورها مع قضايا الأمة العربية والرسالة الواضحة والحاسمة أن "سيناء خط أحمر"، وفق تصريحات الرئيس السيسي التي تكررت أكثر من مرة مؤخرا بعد اندلاع الحرب في غزة، وأن تهجير الفلسطينيين "مؤامرة معناها نقل المواجهة".

الكنيسة الكاثوليكية: ما يؤلمنا سقوط مزيد من الضحايا يوميا في غزة

أكد الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية والمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إن الكنيسة الكاثوليكية تابعت بكل اهتمام وصلاة القمة الدولية التى استضافتها مصر للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الذي راح ضحيته آلاف القتلي من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الماضى.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



الحكومة: عقد شراكة مع القطاع الخاص في 6 مجمعات استهلاكية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لمتابعة موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية من خلال برنامج الشراكة بين عدد من هذه المجمعات والقطاع الخاص، كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من ملفات العمل المختلفة.

خدم الوطن بشرف وإخلاص وكفاءة .. السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيعي الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر السابق

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي لرئيس وزراء هولندا: مصر مستمرة في مساعيها لدفع مسار التهدئة بغزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من “مارك روته”، رئيس وزراء هولندا، تناول متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع لما يمثله ذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار الشرق الأوسط، إضافةً إلى التبعات الإنسانية على المدنيين وضرورة ضمان استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



السفير الفلسطيني: إسرائيل لا تحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية وليس لديها أي مقدسات

وجه السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، على ما يقدمونه ومازال للشعب الفلسطيني على مدار التاريخ، مضيفا: "كل الشكر والتقدير لهم على ما يقدموه من جهد دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الأرض".