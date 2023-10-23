يعد صوص الشيكولاته من الأشياء التي تحتاجها ربات المنزل في تزيين الكيك والحلويات ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل صوص الشوكولاته لتزيين الكيك و الحلويات
المقادير:
الكاكاو: 10 ملاعق كبيرة
حليب بودرة: 3 ملاعق كبيرة
الزبدة: 50 جرام
السكر الناعم: 4 ملاعق كبيرة
الماء: نصف كوب.
طريقة التحضير:
اخلطي الكاكاو مع الحليب في طبق
أضيفي السكر واخلطي مرة أخرى
أضيفي الماء بالتدريج مع التحريك
ذوبي الزبدة في حمام مائي ثم أضيفي خليط الشوكولاتة البودرة والسكر والحليب على الزبدة.
حركي المزيج واتركيه على الحمام المائي حتى تذوب ويصبح قوامه كريميا ناعما.
استخدمي الصوص لتزيين الكيك والحلويات كما يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة حتى يبرد.
طريقة عمل صوص الشوكولاته لتزيين الكيك والحلويات
يعد صوص الشيكولاته من الأشياء التي تحتاجها ربات المنزل في تزيين الكيك والحلويات ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل صوص الشوكولاته لتزيين الكيك و الحلويات