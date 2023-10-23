طريقة عمل صوص الشوكولاته لتزيين الكيك والحلويات

يعد صوص الشيكولاته من الأشياء التي تحتاجها ربات المنزل في تزيين الكيك والحلويات ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل صوص الشوكولاته لتزيين الكيك و الحلويات

المقادير:

الكاكاو: 10 ملاعق كبيرة

حليب بودرة: 3 ملاعق كبيرة

الزبدة: 50 جرام

السكر الناعم: 4 ملاعق كبيرة

الماء: نصف كوب.

طريقة التحضير:

اخلطي الكاكاو مع الحليب في طبق

أضيفي السكر واخلطي مرة أخرى

أضيفي الماء بالتدريج مع التحريك

ذوبي الزبدة في حمام مائي ثم أضيفي خليط الشوكولاتة البودرة والسكر والحليب على الزبدة.

حركي المزيج واتركيه على الحمام المائي حتى تذوب ويصبح قوامه كريميا ناعما.

استخدمي الصوص لتزيين الكيك والحلويات كما يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة حتى يبرد.

