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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في طريقها إلى مصر.. إقلاع أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الفلسطينيين|صور

الكويت
الكويت

أفادت وسائل الاعلام الكويتية، بإقلاع الطائرة الأولى التابعة للقوة الجوية الكويتية، صباح اليوم الاثنين، من قاعدة عبدالله المبارك الجوية، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة، محملة بالمساعدات الطبية والإغاثية الطارئة.

 


ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، قال الناطق الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون أحمد العنزي في بيان صحفي، إن "هذه المساعدات جاءت ضمن حملة أطلقت بناء على التوجيهات السامية للقيادة السياسية وشاركت بها الجمعيات الخيرية والنفع العام، وبمتابعة مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح، وبإشراف إدارة الجمعيات الخيرية بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة".

وأضاف العنزي، خلال ترؤسه وفد وزارة الشؤون الاجتماعية المشرف على نقل المساعدات إلى قطاع غزة، إن "جهود العمل الخيري في جمع ونقل التبرعات تتم بالتنسيق بين وزارات "الشؤون والخارجية والدفاع".

وأشار إلى أن "الطائرات الإغاثية ستسمر في إيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في غزة تأكيدا على موقف دولة الكويت الدائم في تقديم العون والإغاثة لكل شعوب العالم"، مؤكدا على أن الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام تمثل إحدى أذرع العمل الإنساني المهم في دولة الكويت لإيصال المساعدات للمنكوبين، حيث تشمل القوافل الإغاثية مجموعة كبيرة من المعدات الطبية والتجهيزات والأدوية والمواد الغذائية والإيوائية.


وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، قد أعلن أمس  الأحد، انطلاق عمليات إغاثية كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة اعتبارا من  الاثنين.

وأوضح أن "الجسر الجوي الكويتي سينطلق غدا الإثنين عبر تسيير طائرات تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية ومواد طبية ودوائية عاجلة إلى مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء بمصر تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة، وستستمر العمليات الإغاثية بشكل متواصل ويومي خلال الأسبوع الجاري".

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