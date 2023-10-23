العوضي وأنغام ولطيفة ..النجوم يلقنون أفيخاي ادرعي درسا قاسيا

شن عدد من الفنانين هجوما عنيفا على أفيخاي أدرعي المتحدث لجيش الاحتلال الاسرائيلي، بعد الهجمات والاعتداءات الوحشية على أهالى غـ،زة وكان على رأس هؤلاء النجوم المطربة أنغام ولطيفة واحمد العوضي.

نجوم الفن يهاجمون افخاي ادرعي

كتبت أنغام:"‏انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل. أنا اسمي ‎#أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟ يعني ‎#مصر . الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا ‎#صهيوني . والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟

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