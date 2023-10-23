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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يستعر.. 7 غارات إسرائيلية خلال 20 دقيقة على منطقة بيت حانون بغزة

قصف غزة
قصف غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الاحتلال نفذ 7 غارات إسرائيلية على الأقل خلال 20 دقيقة على منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت 123 فلسطينيًا على الأقل، بينهم 40 عاملا من قطاع غزة ممن أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع  عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 4741 وبلغ عدد الإصابات أكثر من 14245 وفقا لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية مع نهاية اليوم السادس عشر للهجوم الإسرائيلي المتواصل على القطاع، فيما شهد بزوغ فجر اليوم السابع عشر استمرار القصف الإسرائيلي جوا وبرا.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى استشهاد 1873 طفلاً منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، في قطاع غزة أن جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل.

وقال القدرة إن: "جميع مستشفيات قطاع غزة تلقت تحذيرات من الاحتلال، وهناك مخاوف من ارتكاب الاحتلال مجزرة أكبر من مستشفى المعمداني".

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