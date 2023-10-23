غادة حلمي : جميع التشريعات جرّمت العدوان الإسرائيلي على غزة

قالت الدكتورة غادة حلمي أستاذ القانون الدولي، إن ما يحدث على أرض غزة جرائم حرب، مؤكدة أن إسرائيل تهجر المواطنين قسرًا كما تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

جميع التشريعات جرمت ما يقوم به الإحتلال الإسرائيلي



وأضافت حلمي خلال لقائها مع الإعلامية "رشا مجدي" في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جميع التشريعات وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جرمت ما يقوم به الإحتلال الإسرائيلي.



وأشارت أستاذ القانون الدولي إلى، أن ما يحدث في غزة يندرج تحت الإبادة الجماعية في القانون الدولي، لافتة إلى أن هذه الجرائم ترتكب عن عمد.

