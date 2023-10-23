"الخط بين الدراما والتشكيل" في ثاني محاضرات ورشة مخرجي نوادي مسرح الطفل

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ثاني محاضرات الورشة التدريبية الأولى لمخرجي نوادي مسرح الطفل بقصر السينما، والتي يحاضر بها مجموعة من المتخصصين في فنون مسرح الطفل، وتستمر حتى الأحد 29 أكتوبر الحالي.

عقدت المحاضرة بعنوان "الخط بين الدراما والتشكيل" تناولت بها مهندسة الديكور نهلة مرسي، شرح العلاقة بين المخرج ومهندس الديكور وكيفية الوصول لنقطة إبداعية تلبي رؤية المخرج، مشيرة لضرورة توافر عناصر الإبهار في مسرح الطفل مع بعض العناصر التي يحب توافرها في العمل المسرحي ومنها ترشيد الإنفاق، تدوير الخامات، الحلول التشكيلية المبهرة، استخدام تقنيات ضوئية مغايرة لخدمة التشكيل في المنظر المسرحي.

وأكدت "مرسي" أنه يجب على المخرج عرض رؤيته على مهندس الديكور وإعطائه الفرصة للتصميم وكذا مساحة إبداعية دون تحجيمها بفرض تصوره للنص، موضحة أن العلاقة بينهما تشاركية تهدف لإخراج عمل مسرحي مبهر يجذب انتباه الطفل ويلقى إعجابه و يؤثر على حواسه مما يساهم في تعديل سلوكه.

الورشة تنظمها الادارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، وضمن برامج للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وانطلقت صباح أمس بمحاضرة بعنوان "طرق الإخراج في مسرح خيال الظل" للمخرج أيمن حمدون.

وتقام الفعاليات على فترتين يوميا، الأولى من 10 صباحا إلى 2 مساء، والثانية من 6 إلى 8 مساء. وتستهدف تدريب 24 مخرجا مسرحيا للطفل من مختلف أقاليم الهيئة، بهدف صقل خبرات مخرجي نوادى مسرح الطفل الذين تم اعتمادهم من قبل، سعيا لإعداد كوادر إخراجية ذات رؤية فنية ودراسة علمية يسهل تطبيقها لإنتاج أعمال فنية مميزة.