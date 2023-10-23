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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب سيمبا: استعدينا جيدا لمباراة الأهلي وقادرون على التأهل من القاهرة

صدى البلد

شارك الإعلامي أحمد شوبير تصريحات مدرب سيمبا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب شوبير :"مدرب سيمبا :لدينا استعدادا كبيرة لمباراة الغد، ومستعدين لتقديم أفضل أداء لدينا في مباراة الغد ومباراة الذهاب لم نكن محظوظين فيها، ومعتادين على اللعب بحضور عدد كبير من الجماهير، ومن الممكن نستطيع تحقيق الفوز والتأهل من القاهرة، تم التحضير إلى المباراة بقوة ولدينا استعدادا كامل لخوض مباراة هامة".

 

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ، موقف محمد عبدالمنعم نجم الفريق من المشاركه في مباراة سيمبا التنزاني غدا في ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وأكد شوبير ، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف إم، أن محمد عبدالمنعم تعافي تماما من الإصابة وأصبح جاهز للمشاركة غدا مع الأهلي .

وأضاف أن محمود متولي أيضا أصبح جاهز للمشاركة وتعاقى من الاصابة التي لحقت به لفترة طويلة .

 

وأوضح أن موديست مهاجم الأهلي تعافي من الكورونا وخاض برنامج تأهليلي مكثف لتطوير أدائه البدني ، مشدد أن موديست طوال الفترة الماضية لم يقدم أداء جيد في المران .

وأضاف أن قرار مشاركة موديست من عدمها  قي يد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مؤكدا أن الأهلي خاص مرانه أمس بملعب مختار التتش .

مدرب سيمبا

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