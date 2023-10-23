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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار مفاجئ من أوسوريو في الزمالك استعدادا لمباراة إنبي بالدوري

صدى البلد

استقر الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي أن يخوض مباراة إنبي المقبلة بنفس الشكل وطريقة اللعب التي خاض بها مباراة سموحة.

رحب هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك بتنظيم مباراة بين النادى الأبيض والأهلى لتكون صفحة جديدة لطى الخلافات التى كانت بين الطرفين فى الفترة الماضية فضلاً عن استغلال هذا اللقاء فى دعم الشعب الفلسطينى الذى يتعرض للقصف فى الفترة الحالية من قبل جيش الاحتلال.

أكد نصر خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب البلدوزر على ملعب الشمش مع الإعلامى مجدى عبد الغنى أن المصريين دمهم فلسطينى مؤكداً أن الزمالك من أوائل الأندية التى لعبت فى فلسطين.

 

وأوضح نائب رئيس نادى الزمالك أن المنافسة مع زميله هانى العتال كانت شريفة فى حب نادى الزمالك الكبير لافتاً إلى أن أبواب القلعة البيضاء مفتوحة لأى شخص يريد أن يخدم النادى بأفكاره.

ووجه هشام نصر الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك الذين قالوا كلمتهم التى اجتمعت على اختيار القائمة الموحدة مؤكداً أن هذا الاختيار ترسيخ لمبدأ الموافقة على العمل الجماعى.

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