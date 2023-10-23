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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تجديد شهادات الأيزو للشركة المصرية للمطارات ومطار برج العرب الدولي

صدى البلد

أكد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية .

جاء ذلك خلال احتفال مطار برج العرب الدولي بسريان شهادة إدارة الجودة الأيزو 9001/2015 وشهادة نظام الإدارة البيئية الأيزو 14001/2015 لمدة عام آخر، وذلك بعد اجتيازه مراجعة الجهة المانحة شركة SGS.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن سعادته بتجديد اعتماد شهادة الأيزو، مشيدًا بجهود العاملين بالمقر الرئيسي والمطارات وتفانيهم وإخلاصهم في عملهم والتي كان لها عظيم الأثر بحصول المقر الرئيسي للشركة ومطار برج العرب على هذا الاعتماد .

وأوضح أهمية الاهتمام بالمتطلبات البيئية لتسير الشركة ومطارتها التابعة في مصر على خطى الدولة في أهدافها للتنمية المستدامة وحماية والبيئة.

تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بمختلف أنشطة الطيران المدني، وقد كان لمطار برج العرب نصيب بالغ في الاهتمام بالشق البيئي ساعده على الحصول على شهادة نظام الإدارة البيئية المعتمدة طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ليضيف المطار بذلك للشركة المصرية للمطارات إنجازًا كبيرًا ضمن إنجازاتها لعام 2023 .

وتأتي أهمية هذه الشهادة في تنظيم العمل لحماية البيئة، والاستجابة للتغيرات في الظروف البيئية بالتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية المجتمعية بما يساهم في تخفيف الآثار البيئية السلبية الناتجة عن تشغيل مطار برج العرب وتخفيف التأثير السلبي المحتمل للظروف البيئية على المطار.
 

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