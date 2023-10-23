أعنف ليلة شهدتها..القصف على غزة بلغ نحو ربع قنبلة نووية|فيديو

أعنف ليلة شهدها قطاع غزة بعد 320 غارة جوية إسرائيلية غير مسبوق، و جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "العربية".

وأفاد التقرير، أن القصف الإسرائيلي المكثف وصل إلى مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر، و تركز على جباليا، و بيت لاهيا شمالاً، و المحافظات، وحي الرمال ومخيم الشاطئ غرباً، وخان يونس ورفح جنوباً.

300 شخص يموتون كل يوم جراء القصف على غزة

ووفقاً للتقرير، فإن المرصد الأورومتوسطي، كشف عن قوة الغارات الإسرائيلية بلغت ربع قنبلة نووية منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر، كما خلفت هذه الغارات حتى الأن 4733 قتيلاً، بمعدل 300 شخص يموتون كل يوم جراء القصف على غزة.

وأوضح التقرير، أن بسب القصف على قطاع غزة بلغ عدد المصابين أكثر من 14 ألف شخصاً، و تم تدمير أكثر من 140 ألف وحدة سكنية.