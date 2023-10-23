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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية": أكثر من 25 طائرة مساعدات وصلت حتى الآن لمطار العريش

مطار العريش
مطار العريش

أفاد رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من العريش، بأن أكثر من 25 طائرة مساعدات وصلت حتى الآن لمطار العريش.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها سترسل طائرة مساعدات لمطار العريش.

وتابع أن مطار العريش استقبل، اليوم الاثنين، طائرتي مساعدات إغاثية كويتية وعراقية، استعدادًا لنقلهما إلى قطاع غزة.

يذكر أن قافلة جديدة من شاحنات المساعدات دخلت معبر رفح، اليوم، متجهة إلى قطاع غزة .

ويطالب مسؤولو الأمم المتحدة بعبور 100 شاحنة يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية في قطاع غزة، الذي يقطنه ما يقارب 2.3 مليون شخص وتنفد مخزونات الغذاء والماء والوقود فيه.

رمضان المطعني مراسل قناة القاهرة الإخبارية طائرة مساعدات مطار العريش العريش منظمة الصحة العالمية قطاع غزة

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