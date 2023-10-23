مجمع إعلام الغردقة ينظم ندوة بعنوان المشاركة السياسية وبناء المجتمع

عقد مجمع إعلام الغردقة ندوة بعنوان (المشاركة السياسية وبناء المجتمع) بمعهد صحي بالغردقة، حاضر باللقاء فضيلة الشيخ /رضا عكاشه امام وخطيب بمديرية الأوقاف والذي أكد أن المشاركة السياسية واجب وطني وقومى لا بد من تأديته.

مؤكدا على دور الشباب في النهوض بالمجتمع مع إعطاء أمثلة من السيرة النبوية وغزوات الرسول لشباب كان لهم دور بارز في إعلاء راية و شأن الإسلام في عهد الرسول فالأمم والشعوب لا تبني ولا تنهض إلا بسواعد الشباب.

كما تناول اللقاء دور المشاركة السياسية في استكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره من خلال دعم الخطط و المشروعات القومية التى تهدف لرفع مستوى المعيشة و دعم الاقتصاد القومى.