الصحة الفلسطينية : 12 مستشفى و32 مركزا طبيًا خارج الخدمة في غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، إن 12 مستشفى و32 مركزا طبيا أصبحت الآن خارج الخدمة بعد الغارات الإسرائيلية ونفاد الوقود.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، إن “المستشفيات فقدت قدرتها على علاج المرضى، والطواقم الطبية تعالج المرضى بقدرات محدودة للغاية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 4741 وبلغ عدد الإصابات أكثر من 14245.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى استشهاد 1873 طفلاً منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، في قطاع غزة أن جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل.

وقال القدرة إن: "جميع مستشفيات قطاع غزة تلقت تحذيرات من الاحتلال، وهناك مخاوف من ارتكاب الاحتلال مجزرة أكبر من مستشفى المعمداني"