عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: الإشادات الدولية بمحورية مصر بالمنطقة يؤكد حجم جهودها للحفاظ على السلام

السعيد غنيم
السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تلعب دور حيوي فى المنطقة بالكامل بشأن إعلاء السلام العالمى والتصدي للهجمات الغاشمة وحرب الإبادة التي يُمارسها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وتابع غنيم،:" هذا الدور الحيوي بشهادة كبرى المؤسسات والوكالات الأجنبية، فخلال الساعات الأخيرة الماضية، أشاد تقرير لوكالة بلومبرج بالدور الحيوي الذي تلعبه الدولة المصرية في الوقت الحالي فيما يخص القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن قمة القاهرة للسلام أعادت إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه القيادة المصرية في ملفات عدة، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية وجهت أنظار العالم أجمع للقضية الفلسطينية وعملية السلام فى الشرق الأوسط".

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن تقرير "بلومبرج" نقل عن المدير التنفيذي لمعهد واشنطن، روبرت ساتلوف، إن الحرب الدائرة حاليا "سلطت الضوء على أهمية الدور الذي لعبته مصر داخل وحول قطاع غز، وأن القيادة المصرية رفضت بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين، والحفاظ على السيادة المصرية والظهير الشعبى الذي يتمتع به الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الدعم والتفويض الكامل للحفاظ على الأراضى المصرية ودعم القضية الفلسطينية.

وأكد السعيد غنيم، أن قمة القاهرة للسلام كان لها دور بارز، حيث ذكر التقرير عن خبراء اقتصاديون قولهم إن أزمة غزة كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن مصر أكبر من أن تفشل رغم كثرة التحديات المحيطة بها والتوترات المتواجدة في ليبيا والسودان وحاليا غزة، ومن ثم الجميع أيقن حجم الدور الكبير الذي تلعبه الدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار وسلام المنطقة بالكامل والدعم غير المنقطع للقضية الفلسطينية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوافق بين مصر وماليزيا على ضرورة وقف التصعيد وتحقيق التهدئة في غزة

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مراسل "القاهرة الإخبارية": أكثر من 25 طائرة مساعدات وصلت حتى الآن لمطار العريش

بعد خطأ ضربة جزاء كهربا| رد فعل قوي من “فيفا” و"كاف" ضد حكم مباراة الأهلي وسيمبا.. عقوبة صارمة

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

المقاومة الفلسطينية تتوعد الاحتلال حال اقتحام غزة

نزول 20 جنيها كاملة| مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

سيدات بس| نص اعترافات صيدلي مدينة نصر المتهم في قضية ممارسة الفاحشة

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين المقبولين في انتخابات الرئاسة 2024

‎السيسي : نتطلع إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري مع ماليزيا

بيان عاجل من البيت الأبيض عن الاجتياح البري الإسرائيلي لـ غزة

في مصر والوطن العربي.. نجم شديد اللمعان سيظهر في السماء اليوم

كارثة تهدد تركيا.. احتياطي مياه الشرب في إسطنبول يوشك على النفاد

دعما للأشقاء الفلسطينيين.. الأهلي: وجود 6 سيارات للتبرع بالدم في مباراة سيمبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد بيانًا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائى لإحدى القواعد الجوية

تحميك من الجلطات .. جمال شعبان يكشف أهمية وجبة الإفطار

بملابس الهلال الأحمر.. شاهد أول ظهور لـ دينا الشربيني بعد وفاة والدتها

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مقلوبة اللحم

فيديو

الجرام يسجل 2,100 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

عاجل .. حقيقة تعليق الدراسة الأسبوع المقبل في المدارس

العوضي وأنغام ولطيفة ..النجوم يلقنون أفيخاي ادرعي درسا قاسيا

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ