المؤتمر: الإشادات الدولية بمحورية مصر بالمنطقة يؤكد حجم جهودها للحفاظ على السلام

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تلعب دور حيوي فى المنطقة بالكامل بشأن إعلاء السلام العالمى والتصدي للهجمات الغاشمة وحرب الإبادة التي يُمارسها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وتابع غنيم،:" هذا الدور الحيوي بشهادة كبرى المؤسسات والوكالات الأجنبية، فخلال الساعات الأخيرة الماضية، أشاد تقرير لوكالة بلومبرج بالدور الحيوي الذي تلعبه الدولة المصرية في الوقت الحالي فيما يخص القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن قمة القاهرة للسلام أعادت إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه القيادة المصرية في ملفات عدة، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية وجهت أنظار العالم أجمع للقضية الفلسطينية وعملية السلام فى الشرق الأوسط".

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن تقرير "بلومبرج" نقل عن المدير التنفيذي لمعهد واشنطن، روبرت ساتلوف، إن الحرب الدائرة حاليا "سلطت الضوء على أهمية الدور الذي لعبته مصر داخل وحول قطاع غز، وأن القيادة المصرية رفضت بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين، والحفاظ على السيادة المصرية والظهير الشعبى الذي يتمتع به الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الدعم والتفويض الكامل للحفاظ على الأراضى المصرية ودعم القضية الفلسطينية.

وأكد السعيد غنيم، أن قمة القاهرة للسلام كان لها دور بارز، حيث ذكر التقرير عن خبراء اقتصاديون قولهم إن أزمة غزة كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن مصر أكبر من أن تفشل رغم كثرة التحديات المحيطة بها والتوترات المتواجدة في ليبيا والسودان وحاليا غزة، ومن ثم الجميع أيقن حجم الدور الكبير الذي تلعبه الدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار وسلام المنطقة بالكامل والدعم غير المنقطع للقضية الفلسطينية.