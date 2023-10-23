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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض "رحلة عبر الحضارات" بالمركز الثقافي الصيني بالقاهرة.. الخميس المقبل

المركز الثقافي الصيني
المركز الثقافي الصيني بالقاهرة

ينظم المكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام بالشرق الأوسط "المركز الثقافي الصيني بالقاهرة" المعرض العالمي الصيني "رحلة عبر الحضارات" يوم الخميس المقبل بمقر المركز الثقافي الصيني بالجيزة.

وأوضح المكتب أنه سيتم تنظيم المعرض في الساعة 7 مساءً بمقر المركز الثقافي الصيني بالقاهرة في تجربة عامرة بالمعروضات التفاعلية، حيث يعرض إنجازات مشروع استكشاف مصدر الحضارة الصينية بعدد من دول العالم، وقد أبدى عدد من الخبراء والباحثين وجهات نظرهم حول مساهمات قدمتها الحضارة الصينية في العالم وتعزيز الحوار بين الحضارات بالعالم.


يذكر أن الثقافي الصيني أقام في أغسطس الماضي ندوة ثقافية تحت عنوان (الفرعون المصري والإمبراطور الصيني .. التاريخ والحضارة .. مهد الحضارات"، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة وأساتذة للتاريخ وكوكبة من الكتاب والإعلاميين.

على صعيد آخر، يقام عرض خاص لفيلم (وداعًا جوليا) للمخرج محمد كردفاني في سينما زاوية بعد غد الأربعاء، والفيلم تدور أحداثه حول فترة ما قبل إنفصال جنوب السودان بقليل، حيث تسعى مغنية سابقة من سكان الشمال من التخلص من الاحساس بالذنب بعد تسببها فى وفاة رجل من الجنوب، عن طريق تعيين زوجته خادمة لها.

والفيلم حاصل على جائزة الحرية ضمن فعاليات مسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي الدولي، ومترجم إلى اللغة العربية والإنجليزية وسط حضور كبير متوقع من متذوقي الأفلام السينمائية والنقاد والكتاب.

كانت سينما زاوية قد قدمت عروض أفلام من دول عربية وأفلام روائية مصرية ببرنامج زاوية في 15 أكتوبر الماضي، وضم البرنامج 8 أفلام روائية طويلة، و3 أفلام وثائقية أما عن الكلاسيكيات، فيتضمن البرنامج فيلم "سيد الكونغفو" للمخرجة أنييس فاردا، فضلًا عن مجموعة أفلام قصيرة من السينما السودانية.

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