محافظ الإسماعيلية: الدولة تسعي للاستثمار في أفكار البيئة وقضايا المناخ

أكد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة، أن الدولة تسعي جاهدة للاستثمار في الأفكار الرائدة المعنية بالبعد البيئي وقضايا المناخ وهو ما أكدته القيادة السياسية بالإعلان عن استمرار المبادرة الوطنية للعام الثاني وذلك استعدادًا لمؤتمر المناخ (cop28) الذي تستضيفه هذا العام دولة الإمارات العربية الشقيقة.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ الإسماعيلية، اليوم /الاثنين/ محافظ السويس عبد المجيد صقر ونائب محافظ بورسعيد عمرو عثمان، خلال المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورته الثانية الذي يأتي على مستوى محافظات إقليم القناة (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس).



وأضاف بشارة أن السنوات القليلة الماضية شهدت تزايدا ملموسا في وعي المجتمعات والمؤسسات والأفراد وخاصة الشباب بخطورة قضية تغير المناخ من أجل إيقاف هذا الخطر الداهم الذي يهدد حياة البشرية ونمط التنمية الذي انتهجته البشرية .



ومن جانبه..ثمن محافظ السويس - خلال كلمته - جهود وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية المبذولة تجاه تشجيع الشباب ودعمهم لإنجاز هذه المشروعات المهمة والمبدعة، كما هنأ الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتمنى لهم دوام التميز والتقدم وثمَّن مشاركتهم الفعالة لما لهم من دور كبير في تقدم الوطن ورفعته، وتمنى أن تتزايد أعداد المشاركين في السنوات القادمة.



وأعرب نائب محافظ بورسعيد عمرو عثمان، عن شكره لأصحاب المشروعات المتميزة من محافظة بورسعيد الذين دأبوا على العمل على مدار الثلاثة أشهر الماضية، مؤكدا أنه خلال الدورة الثانية سعت محافظة بورسعيد لتقديم عدد من مشروعات أكبر من العام الماضي وصلت إلى 140 مشروعًا تم دراستها وتقييمها جيدًا واستبعاد المشروعات غير المكتملة وانتهت بتصعيد 22 مشروعا في الـ 6 فئات للمسابقة، آملًا أن تنل محافظة بورسعيد الحظ هذا العام نظرًا لتميز المشروعات المشاركة الممثلة للمحافظة.



وأضاف نائب محافظ بورسعيد أن الهدف الرئيسي للمسابقة هو تقديم مشروعات تفيد وتثري الدولة سواء كانت خضراء أم ذكية، موصيا أن تسود ثقافة المناخ والحفاظ على البيئة جميع أصحاب المشروعات في جميع محافظات مصر وليس بورسعيد فقط.