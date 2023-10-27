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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عودة تقديم المسرحية الاستعراضية تشارلي اليوم

صدى البلد

تنطلق اليوم المسرحية الغنائية “تشارلي” مجددًا فى أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر، وهى من بطولة محمد فهيم ، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا آخر من الممثلين الشباب والراقصين، تلحين إيهاب عبد الواحد والتوزيع لنادر حمدي والديكور لحازم شبل والملابس لريم العدل والاستعراضات لعمرو باتريك.

وتدور أحداث عرض مسرحية "تشارلي شابلن" حول حياة واحد من أشهر ممثلي السينما في العالم “تشارلي شابلن” ومدى تأثيره في صناعة الأفلام العالمية، وتروي المسرحية قصته من جانبها الإنساني، وتلقي الضوء على الصعوبات التي تخطاها في رحلته ومشواره الفني من خلال الغناء والاستعراضات، وكذلك يتحدث العرض عن أبرز أفلام شابلن .

وتشارلي شابلن هو ممثل بريطاني حيث يعتبر من أبرز أيقونات السينما الصامتة، حيث أصبح "تشابلن" خصوصًا بعد تقديمه لشخصيات "المتشرد، الصعلوك أو المتسَكِّع"، ويعتبر من الشخصيات الأبرز في تاريخ صناعة السينما حيث أستمرت مسيرته الفنية لأكثر من 75 سنة.

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وأعرب الفنان محمد فهيم عن سعادته بردود الأفعال الذى تلقاها على مسرحيته تشارلي  ، وقال لـ صدى البلد:" تلقيت ردود افعال رائعة منذ أن بدأت عرض المسرحية في مصر حيث رفعت العروض شعار كامل العدد.

وأضاف: “كنت حريص أن أقدم الشخصية بشكل جديد، ودرست الابعاد النفسية لـ تشارلي لكى أتمكن من الشخصية”.

 

أعمال محمد فهيم مسرحية “تشارلى شابلن”

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