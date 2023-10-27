وصول 20 ألف سائح إلى مطاري الغردقة ومرسى علم

من جنسيات مختلفة

استقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين، صباح اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، 99 رحلة طيران من مختلف الدول الأوروبية والدولية، تقل على متنها قرابة 20 ألف سائح.

ووصل إلى مطار الغردقة الدولي، على مدار ساعات اليوم الجمعة قرابة 18 ألف سائح من جنسيات مختلفة، أكثرهم من جنسيات ألمان وروس وإنجليز، قادمين على متن 88 رحلة طيران.

من جانبه، قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن هناك تنوعا في الجنسيات الموجودة على أرض مدينة البحر الأحمر.

كما يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الجمعة، 2000 سائح من جنسيات مختلفة، وذلك على متن 13 رحلة طيران أوروبية دولية سياحية.

وكان مطار مرسى علم استقبل خلال الأسبوع الحالي، بداية من السبت الماضي وحتى يوم الجمعة، 145 رحلة طيران دولية.

كما تصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها 7 رحلات من ألمانيا، و4 رحلات من التشيك، ورحلة من هولندا، ورحلة من سلوفاكيا، ورحلة من إيطاليا.