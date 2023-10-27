أوكسفام: استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة لا يمكن تبريره

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن منظمة أوكسفام الدولية، أدانت سياسات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وذكرت أن استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة لا يمكن تبريره.
وقالت «أوكسفام»: «أكثر من مليوني مدني يتعرضون للعقاب الجماعي في غزة».
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن منظمة أوكسفام الدولية، أدانت سياسات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وذكرت أن استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة لا يمكن تبريره.
وقالت «أوكسفام»: «أكثر من مليوني مدني يتعرضون للعقاب الجماعي في غزة».