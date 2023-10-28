عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين تقيم عزاءً وتأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية وعائلاتهم

صدى البلد

تحيي نقابة الصحفيين المصريين بطولة الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

 استشهاد أكثر من 24 صحفيًا 

وتعلن نقابة الصحفيين المصريين عن إقامة تأبين وتكريم وعزاء للشهداء الصحفيين الفلسطينيين، وعائلاتهم بعد استشهاد أكثر من 24 صحفيًا وعشرات من عائلات الصحفيين بينهم 3 من عائلة الزميل وائل الدحدوح، وذلك فى السادسة مساء غد الأحد  29 أكتوبر 2023م، في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

غزة الآن.. المدفعية الإسرائيلية تقصف القطاع وتحليق كثيف لطائرات الاحتلال

جهود مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. وتحركات للإفراج عن المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

دعاء لأهل فلسطين لصد العدوان على غزة.. اللهم انصرهم وسدد رميهم ودمر أعداءهم

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

الغريبة بيطلبوا يروح المنتخب| منشور مثير من نجم الأهلي السابق يخص شيكابالا

ترشيحاتنا

احذر تناول جلد الدجاج.. يصيبك بأمراض خطيرة.. السرطان وحصوات الكلى الأبرز

الآلاف يحتشدون رافعين أعلام فلسطين عند حدود العراق والأردن | فيديو

شيرين رضا : لهذا السبب أري الزواج منظومة فاشلة | فيديو

مهمة مستحيلة..خبير : مواجهة جيش الإحتلال لـ المقاومة فى الأنفاق جحيم لإسرائيل

الصحفيين تقيم عزاءً وتأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية وعائلاتهم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل العشرات خلال اقتحام مخيم الجلزون في رام الله| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة في عمر 88 في حملة إعلانية تثير الجدل لسبب غير متوقع|شاهد

يتخطى ربع مليون جنيه.. فستان تايلور سويفت في العرض الخاص لفيلمها يثير الجدل

فاكهة الموسم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

على الحصان.. هاندا أرتشيل بإطلالة عصرية في أحدث ظهور لها

فيديو

مقطع فيديو تنفطر له القلوب.. طفلة فلسطينية تبكي بعد وفاة أمها|شاهد

عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه وموعد التطبيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ