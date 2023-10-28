الصحفيين تقيم عزاءً وتأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية وعائلاتهم

تحيي نقابة الصحفيين المصريين بطولة الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

استشهاد أكثر من 24 صحفيًا

وتعلن نقابة الصحفيين المصريين عن إقامة تأبين وتكريم وعزاء للشهداء الصحفيين الفلسطينيين، وعائلاتهم بعد استشهاد أكثر من 24 صحفيًا وعشرات من عائلات الصحفيين بينهم 3 من عائلة الزميل وائل الدحدوح، وذلك فى السادسة مساء غد الأحد 29 أكتوبر 2023م، في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.