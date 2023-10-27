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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أيمن محسب : بدء الاجتياح البري لغزة يعكس تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولي

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تصاعد القصف الاسرائيلي علي قطاع غزة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع اجتياح بري وبحري للقطاع، في الوقت الذي تجتمع فيه الأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في غزة، ضاربة بالمواثيق الدولية عرض الحائط، مؤكدأ أن إسرائيل مصرة علي استكمال مخططها الإجرامي  بإبادة الشعب الفلسطيني.

وقال " محسب"، إن قطع الاتصالات والانترنت والكهرباء عن القطاع بالتزامن مع بدء الاجتياح الهدف منه عزل القطاع عن العالم، في ظل صمت عالمي غريب، مؤكدا أن ما يحدث سيظل عارا يلاحق الجميع دون استثناء، خاصة أن ما تقوم به إسرائيل لا يعد دفاعا عن النفس كما تروج عالميا وإنما حرب إبادة جماعية الهدف منها دفع المواطنين للنزوح جنوبا باتجاه سيناء، وهو ما لن تسمح به مصر مطلقا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اسرائيل أكدت أنها قادرة علي التلاعب بالمجتمع الدولي، ففي الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن هدنة إنسانية مقابل الإفراج عن الأسري، تقوم اسرائيل بتصعيد غير مسبوق سينتج عنه جرائم إنسانية لن يكون عبورها او تخطيها أمرا سهلا علي جميع الأطراف، مطالبا المجتمع الدولي بأن يتخلي عن معاييره المزدوجة وأن تعلي القيم الإنسانية التي عاش المجتمع الدولي عقود لإنشائها والدفاع عنها.


وأكد النائب أيمن محسب، أن ما يحدث سيساهم في توسيع دائرة العنف في المنطقة ، والذي سيمتد أيضا إلي باقي العالم، مؤكدا أن هذه الجرائم ستؤثر سلبا علي الأمن والسلم العالمي، مشددا علي أن القوات المسلحة المصرية لن تتهاون في حماية حدود البلاد، وأمنها القومي.
 

إسرائيل المجتمع الدولي مجلس النواب الشعب الفلسطيني إبادة جماعية سيناء

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