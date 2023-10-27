الصليب الأحمر يعلن وصول أول فريق طبي تابع له إلى غزة.. فيديو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، قالت إن قافلتها عبرت عبر معبر رفح إلى غزة، حيث وصل طاقم طبي، بما في ذلك فريق جراحة الحرب، إلى جانب 6 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية العاجلة.

أوضح الصليب الأحمر أن القوافل ضمّت مواد طبية وأطقم جراحة الحرب والتي تكفي نحو 5 آلاف شخص، بالإضافة لإمدادات تنقية المياه لـ50 ألف لتر.

ذكرت أن فريقها المتخصص سيساعد بجراحة الحرب، فضلًا عن وجود إمدادات طبية تساعد في تخفيف الضغط الشديد الذي يقع على الأطباء والممرضين في غزة.

طالبت اللجنة الدولية بضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى المواطنين في القطاع، وحثّت كل الأطراف على تمكين الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.