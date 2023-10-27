انفوجراف .. إنشاء وتطوير مستشفيات سوهاج

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان تطوير مستشفيات محافظة سوهاج .

أوضح المركز ان محافظة سوهاج، شهدت خلال الفترة الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا من قبل وزارة الصحة والسكان، حيث تعمل علي تطوير مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للنهوض بالمنظومة الصحية.



واشار المركز إلى أن وزير الصحة تفقد عددًا من المستشفيات، منها مستشفى جهينة المركزي، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى المراغة المركزي، و استمع إلى شرح مفصل عن سير العمل في هذه المستشفيات، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل العاملين فيها.

وتأتي هذه الجهود من قبل وزارة الصحة والسكان، في إطار حرص الدولة المصرية على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في كافة المحافظات، وتحقيق صحة أفضل للجميع.