جوائز وتكريمات.. تفاصيل ختام مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب

أعلن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في دورته العاشرة التي أختتمت اليوم جوائز هذه الدورة وجاءت كـ التالي:



افضل فيلم روائي طويل هو الفيلم السوري "نزوح".

افضل فيلم قصير هو الفيلم الإيراني "دودة القز".١٣٧٬٠٠٠

افضل فيلم خليجي قصير هو فيلم "سكون".

افضل فيلم رسوم متحركة طويلة هو فيلم "تلة حصي".

افضل فيلم رسوم متحركة قصيرة هو فيلم النرويجي البلجيكي"Titina".

افضل فيلم من صنع الطلبة هو فيلم "hope”.

افضل فيلم من صنع الاطفال واليافعين هو فيلم "ضمير متصل".

تنوية خاص لـ فيلمي "قبلة القطة" و "حادي العيس".





كما تم تكريم خاص لـكل من الدكتور والمؤلف مدحت العدل، سونجكيو تشو، محمد حاي، غدير السبتي

محمد الكندي، محمد قبلاوي - رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية

مونيكا واهي، الناقد الفني أحمد شوقي، توماس دانايسحر عبد الله

توماس كوتشيرا, عبدالرحمن الغنام

جيزا م. توث،تكريم خاص للفنان السوري سامر المصري، تكريم خاص لـ الاعلامي ايمن النمر.

وكان قد اقيم اليوم لحفل ختام مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب بدورته العاشرة بحضور كل من السيناريست مدحت العدل والنجم سامر المصرى والناقد أحمد شوقى والإعلامى أيمن النمر ومحمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما .

نجح "الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب" في استقطاب أكثر من 3100 طالب وطالبة ومشرفة يمثلون 34 مدرسة من الشارقة ودبي وعجمان، وذلك بعد مرور 4 أيام على انطلاق نسخته العاشرة التي تستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، حيث تابعوا جميعاً العديد من الفعاليات وورش العمل والأفلام التي يعرضها المهرجان على شاشات صالات فوكس سينما في سيتي سنتر الزاهية، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر عجمان.



ويأتي ذلك في وقت بدت فيه أجندة اليوم الثالث من المهرجان ثرية بورش العمل والفعاليات والجلسات النقاشية، ومن بينها جلسة "تمويل الأفلام: دليل للحصول على التمويل" التي استضافت محمد قبلاوي، مدير مهرجان مالمو السينمائي، والذي أشار فيها إلى أن فكرة تنظيم مهرجان سينمائي عربي في مالمو ليس حديثة العهد، فقد سبقتها تنظيم العديد من التجارب في باريس وسيدني وبرلين والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال: "بدأت فكرة المهرجان في 2010 وبعد مرور 4 سنوات نجح في أن يكون أكبر وأشهر مهرجان عربي خارج المنطقة العربية، حيث استفاد كثيراً من وجوده في مالمو التي تعد مدينة الثقافة في السويد ويعيش فيها 165 جنسية"، مشيراً إلى أن ما ميز المهرجان هو عدم اكتفاءه بـعرض الأفلام فقط، وإنما وسع من قاعدته في 2015 عبر انشاء سوق ومنتدى المهرجان.