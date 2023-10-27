غير ملزم.. الأمم المتحدة تتبنى قرارا أردنيا يدعو لهدنة إنسانية في غزة

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا غير ملزم، مع قيام إسرائيل بتوسيع عملياتها البرية وقطع الاتصالات في غزة، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في القطاع بأغلبية 120 صوتا.

يركز مشروع القرار العربي بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة على هدنة فورية ووقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية.

وخلال الجلسة شهدت قاعة الأمم المتحدة تصفيق مع فشل التعديل المدعوم من كندا والولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من شأنه أن يدين صراحة حماس و"احتجاز الرهائن".

قدمت كندا التعديل استجابة لقرار قدمته مجموعة من الدول العربية يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة". كما أيدت الولايات المتحدة التعديل، منتقدة القرار الأصلي الذي قدمه الأردن لأنه لم يذكر حماس صراحة.

صوت لصالح القرار 88 عضوا مقابل معارضة 55 وامتناع 23 عن التصويت. فشل التعديل الكندي الأمريكي لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في التصويت، والتعديل فشل في الحصول على أغلبية الثلثين، ولن يتم اعتماده.