مصطفى بكري باكيا على الهواء: أهالي غزة وسكانها هم شرف الأمة

شن الإعلامي مصطفى بكري، هجوما قويا على الأبواق الإعلامية التي تهاجم الدولة المصرية وجيشها في الوقت الراهن، معقبا: اللي نفذوا أجندة خارجية، أين هم الآن ومن يدعمهم من القضية الفلسطينية؟.

وأضاف بكرى خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن أهالي غزة وسكانها هم شرف الأمة، مضيفًا: أنتم أحق بالحياة من أناس يستحقون الموت، هذه الأمة التي كرمها الله في القرآن، ولكن بالرغم من كل ما يجري الآن سننتصر.

سننتصر عاجلا أم آجلا

وتابع: سننتصر رغم الموت، رغم الدمار، رغم الحصار، رغم كل ما يحدث، سننتصر عاجلا أم آجلا، والله نصرنا قريب ووعد الله قريب.



وأكمل: قوات الاحتلال لا تدعو إلى السلام، كل اتفاقيات تم إبادتها من قبل الكيان الصهيوني، أنتم الإرهاب الحقيقي، أنتم الاستعمار في أقبح صوره، أنتم القتلى، أنتم النازيون الحقيقيون، ولكن إعلامكم الكاذب صوركم أنكم ضحايا».

واستطرد بكري: مقاومتنا في فلسطين حق مشروع لكل حر، لن نركع وسندافع عن أرضنا وقضتينا حتى آخر نفس، لن نترك أرضنا حتى لو بقي على قيد الحياة فلسطيني واحد.