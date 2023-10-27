عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري باكيا على الهواء: أهالي غزة وسكانها هم شرف الأمة

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

شن الإعلامي مصطفى بكري، هجوما قويا على الأبواق الإعلامية التي تهاجم الدولة المصرية وجيشها في الوقت الراهن، معقبا: اللي نفذوا أجندة خارجية، أين هم الآن ومن يدعمهم من القضية الفلسطينية؟.

وأضاف بكرى خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن أهالي غزة وسكانها هم شرف الأمة، مضيفًا: أنتم أحق بالحياة من أناس يستحقون الموت، هذه الأمة التي كرمها الله في القرآن، ولكن بالرغم من كل ما يجري الآن سننتصر.

سننتصر عاجلا أم آجلا

وتابع: سننتصر رغم الموت، رغم الدمار، رغم الحصار، رغم كل ما يحدث، سننتصر عاجلا أم آجلا، والله نصرنا قريب ووعد الله قريب.


وأكمل: قوات الاحتلال لا تدعو إلى السلام، كل اتفاقيات تم إبادتها من قبل الكيان الصهيوني، أنتم الإرهاب الحقيقي، أنتم الاستعمار في أقبح صوره، أنتم القتلى، أنتم النازيون الحقيقيون، ولكن إعلامكم الكاذب صوركم أنكم ضحايا».

واستطرد بكري: مقاومتنا في فلسطين حق مشروع لكل حر، لن نركع وسندافع عن أرضنا وقضتينا حتى آخر نفس، لن نترك أرضنا حتى لو بقي على قيد الحياة فلسطيني واحد.

الإعلامي مصطفى بكري الدولة المصرية الأمة القضية الفلسطينية دولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

120 صوتا| الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية في غزة.. فيديو

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

غزة الآن.. المدفعية الإسرائيلية تقصف القطاع وتحليق كثيف لطائرات الاحتلال

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

جهود مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .. وتحركات للإفراج عن المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية

موجهتان من جنوب البحر الأحمر.. المتحدث العسكري: طائرتان بدون طيار وراء حادثي طابا ونويبع

ترشيحاتنا

ضربوه حتى الموت.. قرار عاجل ضد المتهمين بالتخلص من شخص بعين شمس

المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات الاحتلال قرب غزة

لوقف الاعتداء الإسرائيلي..مستخدمو X يطالبون إيلون ماسك تزويد غزة بقمر إنترنت صناعي

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب أن تنتهي الحرب ضد شعبنا.. فيديو

اشتباكات عنيفة.. المقاومة الفلسطينية تعلن التصدي للتوغل البري الإسرائيلي في شمال غزة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي للمجموعة العربية بعد دعوة الأمم المتحدة لهدنة إنسانية بغزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان على التراث السعودي.. أصالة تخطف الأنظار خلال حفلها بموسم الرياض

سعر غير متوقع لـ فستان إليسا في حفلها بـ موسم الرياض

أشخاص أكثر عرضة للشد العضلي باستمرار.. الحامل أبرزهم

طريقة عمل الجاتوه السواريه الاقتصادي.. أحلى من الجاهز

فيديو

عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه وموعد التطبيق

بسبب دعم الفلـ.سطـينيين .. بيلا حديد تتلقى تـ.هديـ.دات بالـ.قتـ.ل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ