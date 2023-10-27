اللحوم زادت 50%.. باحثة: إسرائيل تكبدت الكثير بسبب العدوان على فلسطين

قالت الدكتورة وفاء أبو المكارم، المتخصصة في الشأن الفلسطيني، إن الاقتصاد الإسرائيلي غير متنوع، ويعتمد بشكل كبير على الصناعات التكنولوجية والدفاعية، وفيما يتعلق بالزراعة؛ فهي ليست من المقومات الأساسية في الاقتصاد الإسرائيلي، ويعتمد فيها بشكل كبير على الصادرات، والزراعة إحدى نقاط الضعف التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي بعد يوم 7 أكتوبر.

متخصصة في الشأن الفلسطيني تتحدث عن الأوضاع في إسرائيل

وأضافت "أبو المكارم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، اليوم الجمعة، أن الأمن الغذائي أحد مشكلات ونقاط الضعف لدى إسرائيل بعد العدوان، إذ أنها تعتمد بشكل كبير على 70% من موادها الغذائية على الاستيراد والواردة من الخارج، و90% منها تأتي من المواد الغذائية، وتأتي من المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة ومن غزة نفسها.

وتابعت، أن إسرائيل تستورد 90% من المواد الغذائية، وبعد يوم 7 أكتوبر كانت هناك تقارير عن وجود شح في كثير من المواد الغذائية في الأسواق الإسرائيلية، وحدث ارتفاع في أسعار بعض المنتجات الأساسية داخل السوق الإسرائيلي، منها منتجات الألبان واللحوم ارتفعت بنسبة 50%.

وواصلت، أن الحكومة الإسرائيلية منذ شرارة الحرب لجأت لاستيراد كميات كبيرة من الألبان مثلت حوالي 30% من استهلاكها الداخلي، ولم يشفع ذلك في ارتفاع الأسعار، نتيجة انخفاض العملة، إذ أن العملة الإسرائيلية انخفضت بشكل كبير للمرة الأولى، مع ارتفاع التضخم، وهو ما يؤثر على المواطن الإسرائيلي بشكل كبير، من خلال ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية الإسرائيلية، وضعف العديد من الشركات، وتوقف عمل العديد منها، مما أدى لارتفاع البطالة في العديد من الأسواق.