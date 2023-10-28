سيدة في عمر 88 في حملة إعلانية تثير الجدل لسبب غير متوقع|شاهد

أثارحملة إعلانية لدار الأزياء Loewe الجدل وذلك بعد أن وقع الأختيار على سيدة تبلغ من العمر الـ88 عاما تدعى ماجي سميث والتي قد ظهرت في الحملة الأعلانية أمام جدار من الطوب مرتدية معطفًا من الفرو البني وبيدها حقيبة Puzzle والتي تعد الأكثر مبيعًا من Loewe. وفي صورة أخرى، ترتدي فستانًا أبيض وأسود بتنورة واسعة، وفي صورة ثالثة ترتدي قميصًا تقليديًا من الحرير الأزرق عالي العنق.



على الجانب الآخر على الرغم من أنه تم القيام بتصوير أربعة وجوه لشابات آخريات لنفس الحملة، إلا أن كلاهما لا يتسبب في إثارة أي جدل ، في المقابل قد قوبل ظهور السيدة ماجي بصرخات جدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي فكرة الحملة على الرغم من كونها الأغرب على الأطلاق للأستعانة بسيدة في عمر الشيخوخة وذلك لإضافة عنصر جديد وغير متوقع إلى صور الموضة.

