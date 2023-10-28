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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحطم ممشى زجاجي سياحي بإندونيسيا والعواقب مأساوية

جسر جيونج في إندونيسيا
جسر جيونج في إندونيسيا

تحطم ممشى زجاجي سياحي على ارتفاع 30 قدم فوق إحدى الغابات بإندونيسيا مما أدى إلى سقوط العديد من الأشخاص إلى أرضية الغابة بالأسفل.

جسر جيونج في إندونيسيا

لقي سائح حتفه بعد أن تحطمت أرضية ممر زجاجي فوق إحدى الغابات بينما كان يعبره 11 سائح. وحدث ذلك على جسر جيونج في إندونيسيا في حوالي الساعة 10 صباحًا يوم الأربعاء (25 أكتوبر).

لحظة انهيار أرضية الممر الزجاجي

وأثناء عبور السائحين الممشى الزجاجي، تعطلت الألواح الزجاجية وانكسرت تحت أقدامهم، مما تسبب في سقوط أربعة أشخاص على الأرض بالأسفل بينما سقط اثنان في غابة ليمباكوس للصنوبر، وأعلن عن وفاة أحدهما في وقت لاحق.

وفتحت الشرطة المحلية الآن تحقيقا في الحادث. وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها المخاوف بشأن سلامة الجسر. وفقًا لصحيفة ديلي ستار البريطانية.

افتتاح الجسر لأول مرة في أبريل الماضي

ففي أبريل الماضي، عندما تم افتتاح الجسر لأول مرة، تواصل إيكوب بورنومو، رئيس جمعية ليمباكوس لغابات الصنوبر التعاونية، مع مدير جيونج لإجراء تقييم للسلامة. وقال إن الطلب جاء بعد أن أعرب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي المقلقون عن مخاوفهم بشأن مدى أمان الجسر بالفعل.

وادعى بورنومو أن حوالي 5% من الزوار أثاروا مشكلات عبر الإنترنت بعد زيارة المعلم السياحي. لكنه أكد أنه رغم طلبه هذا إلا أن مدير الجسر رفض حضور الاجتماع وأرسل ممثلا عنه.

ممشى زجاجي ممر زجاجي جسر جيونج اندونيسيا غابة ليمباكوس

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