عمرو أديب: مصر شريك أساسي في كل ما يحدث

قال الإعلامي عمرو أديب، إن سيناء هى السؤال الإجباري لكل من حكم مصر وجزء كبير من تقييم رؤساء مصر كان بناءا علي علاقاتهم بسيناء، مضيفا:"قولتلكم قبل كده مصر شريك أساسي في كل ما يحدث".

وأوضح عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"مصر دولة تقيلة في المنطقة والشعب يساند جيشه وقيادته، مضيفا:" مصر كيان ضخم مينفعش تهزر معاه".



وأردف:" يجب أن تكون الأمور واضحة مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية علي حساب الأراضي الفلسطينية.

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للمواطنين قائلا:" في هذه الظروف مهم جدا ناخد بالنا من بلدنا وأرضنا ونهدا ونفكر بالعقل.