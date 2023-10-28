سيدة تشكو من ألم أذنيها لمدة 4 أيام.. لن تتوقع ماذا وجدت بداخلها

أحيانًا تدخل العديد من المخلوقات الصغيرة وذلك داخل الأذنين، لتستقر الأجسام الغريبة في الأذنين وتعد من بين الكائنات الأخرى التي قد شوهدت سابقًا في الأذن هي النمل الصغير والصراصير

أثارت واقعة غريبة من نوعها لسيدة تايوانية تبلغ من العمر 64 عاماً قد ذهبت لتشكو من النقر المتواصل والضجيج داخل أذنها، وذلك لتتفاجئ بتواجد عنكبوتًا يعيش داخل أذنها اليسرى.

وقد ذهبت السيدة إلى المستشفى وذلك بعد أن عانت من العديد من الأعراض وذلك لمدة أربعة أيام، لتصبح غير قادرة على النوم

على الجانب الآخر وفقا لمجلة نيو إنجلاند الطبية قد تمكن الأطباء من التخلص من العنكبوت وذلك عن طريق جهاز الشفط، ولم تتعرض المرأة لأي ضرر وذلك في قناة أذنها أو آثار طويلة المدى، وقد تم الكشف عن هذه الحالة الغريبة .