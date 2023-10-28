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رئيس التحرير
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منوعات

تطورات جديدة| نجل الدكتور هاني الناظر يصدم محبيه ويطلب الدعاء

صدى البلد

طالب الدكتور محمد الناظر، الدعاء من متابعي ومحبي الدكتور هاني الناظر مؤكدا أنه وفقا لأخر التطورات الصحية لحالة والده الدكتور هاني الناظر؛ حيث أوضح أنه يعاني من العديد من المضاعفات الشديدة، ليتم دخوله للعناية المركزة بعد تطور حالته الصحية .

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وقال الدكتور محمد الناظر خلال منشور له عبر  حسابه الشخصي بفيسبوك: الدكتور هاني الناظر حالته الصحية تدهورت ويحتاج إلى الدعاء "

ويذكر أنه خلال الفترة الماضية قد أعلن الدكتور محمد  الناظر إنه والده قد بدأ العلاج الكيماوي، وذلك لعلاج نوع السرطان المصاب به، وأنه قد يحتاج نوع عنيف من الكيماوي، لمدة عدة أشهر . 

الدكتور محمد الناظر الدكتور هاني الناظر المضاعفات الشديدة العناية المركزة

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