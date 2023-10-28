بايدن يبلغ الكونجرس بشن ضربات جوية في سوريا دفاعا عن النفس

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، فصائل تابعة للحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ هجمات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في سوريا والعراق، قائلاً إن الضربات الأمريكية في سوريا أمس، كانت دفاعًا عن النفس.

وقال بايدن في رسالة إلى الكونجرس، تعليقًا على هجمات أمريكية ضد منشآت تتبع الحرس الثوري الإيراني في سوريا، إن الهجمات نُفذت بطريقة تحد من مخاطر التصعيد، مؤكدًا أنه وجهه بتنفيذها في 26 أكتوبر الجاري.

وأضاف أن الهجمات استهدفت منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات تابعة له لأغراض عسكرية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات حسب الضرورة للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات.