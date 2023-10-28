عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمرو أديب: استهداف مستشفى الشفاء في غزة سيكون أكبر مذبحة بالعالم

صدى البلد

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة دعم لأهل غزة، بعد قصف قوات الاحتلال لأبراج الاتصال في قطاع غزة، ما أسفر على انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت في القطاع بالكامل.

وكتب عمرو اديب عبر حسابه الشخصي على منصة أكس تويتر :"لو تم استهداف مستشفى الشفاء في غزة ستكون مذبحة لم يسمع العالم عنها من قبل . هناك ما يقرب من خمسين الف فلسطيني لاجئ في محيط هذا المستشفى البطل التاريخي ربي يحفظها ويحفظ ما حولها ومن في داخلها اللهم امين".


 

كان يوم أمس الجمعة، الأسوأ على الفلسطينيين وقطاع غزة منذ اندلاع الحرب على غزة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.


 

وشهدت أحداث اليوم تصعيدًا كبيرا من جانب قوات الاحتلال التي وسعت من غزوها وعدوانها في فلسطين لأكثر من منطقة وبذات في الاجتياح البري جزئيًا لقطاع غزة.

وشهد أحداث الأمس وقائع ألهبت الصراع وأربكت كثير من الحسابات مع تمادي إسرائيل في تصعيدها وعدم الانصياع للمجتمع الدولي بوقف اطلاق النار وقصف المدنيين.
 

قطع الاتصالات عن غزة 

أفادت  قناة القاهرة الإخبارية، أن شركات الاتصالات الفلسطينية أعلنت القصف الإسرائيلي دمر جميع المساراتالدوليةالمتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجى.

ومن ناحيتها قالت شركة الاتصالات الفلسطينية - جوال فى بيان لها : نأسف للإعلان عن انقطاع كامل وكافة خدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل.

وواصلت: فقد تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة الحبيب.

أهل غزة إسرائيلي إطلاق النار الاتصالات الفلسطينية الإعلامي عمرو أديب الحرب على غزة انقطاع الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

السيول تصل لأول مرة في الخريف بهذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

غزة الآن.. المدفعية الإسرائيلية تقصف القطاع وتحليق كثيف لطائرات الاحتلال

دعاء لأهل فلسطين لصد العدوان على غزة.. اللهم انصرهم وسدد رميهم ودمر أعداءهم

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

الغريبة بيطلبوا يروح المنتخب| منشور مثير من نجم الأهلي السابق يخص شيكابالا

ترشيحاتنا

رئيس شركة العاصمة الإدارية: نتكفل برعاية طلاب مبادرة 100 حلم للمستقبل

عمرو أديب: استهداف مستشفى الشفاء في غزة سيكون أكبر مذبحة بالعالم

حماس: فشل هجوم إسرائيل البري على غزة عبر 3 محاور

البحوث الفلكية تفتح أبوابها للجمهور لرصد خسوف القمر والأخير هذا العام

أول لقطات تبث من غزة بعد انقطاع الإنترنت والاتصالات | فيديو

السيول تصل لأول مرة في الخريف بهذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

24 فائدة لتناول البرغل| تعرف عليها

صمت الوجع مسموع.. مقطع فيديو مؤثر لأم تحتضن طفلها أبكى رواد السوشيال

تطورات جديدة| نجل الدكتور هاني الناظر يصدم محبيه ويطلب الدعاء

طريقة عمل الدجاج الكرسبى

فيديو

شيرين رضا : لهذا السبب أري الزواج منظومة فاشلة | فيديو

مقطع فيديو تنفطر له القلوب.. طفلة فلسطينية تبكي بعد وفاة أمها|شاهد

عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ