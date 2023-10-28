عمرو أديب: استهداف مستشفى الشفاء في غزة سيكون أكبر مذبحة بالعالم

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة دعم لأهل غزة، بعد قصف قوات الاحتلال لأبراج الاتصال في قطاع غزة، ما أسفر على انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت في القطاع بالكامل.

وكتب عمرو اديب عبر حسابه الشخصي على منصة أكس تويتر :"لو تم استهداف مستشفى الشفاء في غزة ستكون مذبحة لم يسمع العالم عنها من قبل . هناك ما يقرب من خمسين الف فلسطيني لاجئ في محيط هذا المستشفى البطل التاريخي ربي يحفظها ويحفظ ما حولها ومن في داخلها اللهم امين".





كان يوم أمس الجمعة، الأسوأ على الفلسطينيين وقطاع غزة منذ اندلاع الحرب على غزة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.





وشهدت أحداث اليوم تصعيدًا كبيرا من جانب قوات الاحتلال التي وسعت من غزوها وعدوانها في فلسطين لأكثر من منطقة وبذات في الاجتياح البري جزئيًا لقطاع غزة.

وشهد أحداث الأمس وقائع ألهبت الصراع وأربكت كثير من الحسابات مع تمادي إسرائيل في تصعيدها وعدم الانصياع للمجتمع الدولي بوقف اطلاق النار وقصف المدنيين.



قطع الاتصالات عن غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن شركات الاتصالات الفلسطينية أعلنت القصف الإسرائيلي دمر جميع المساراتالدوليةالمتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجى.

ومن ناحيتها قالت شركة الاتصالات الفلسطينية - جوال فى بيان لها : نأسف للإعلان عن انقطاع كامل وكافة خدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل.

وواصلت: فقد تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة الحبيب.