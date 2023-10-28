أمريكا والصين تتوصلان إلى اتفاق مبدئي بشأن لقاء بايدن وشي جين بينج

كشفت مسؤول أمريكي اليوم السبت، أن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق مبدئي على عقد لقاء بين بايدن وشي جين بينج على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن لسان مسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته فقال: "توصل الجانبان إلى اتفاق من حيث المبدأ على عقد اجتماع خلال القمة، حيث التقى وزير الخارجية الصيني وانج يي يوم الجمعة بوزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى تفاصيل بشأن اليوم المحدد للاجتماع ومكانه والأمور اللوجستية الأخرى.

وقال البيت الأبيض في بيان عقب اجتماعات يوم الجمعة، إن الجانبين "يعملان من أجل "لقاء بايدن وشي وجها لوجه على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ"، وهو منتدى يضم 21 دولة في منطقة المحيط الهادئ.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، التقى بايدن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حيث أجرى محادثة لمدة ساعة مع المسؤول الصيني في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض.