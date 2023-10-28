فيديوهات مخلة للشرف..عنتيل مدينة نصر: كنت بقيس الضغط للسيدات ..مفاجأة في الاعترافات

«عنتيل مدينة نصر، أشتهر في المنطقة بسوء السمعة بعد أن أستغل صيدليته في أعمال غير أخلاقية ولمس مناطق حساسة من جسد السيدات والفتيات» تلك كانت بداية اعتراف المتهم المعروف إعلاميا بـ عنتيل مدينة حيث حملت القضية رقم 12206 لسنة 2013 جنح الثالث مدينة نصر، والمتهم فيها بالتعدي على سيدات وأطفال داخل صيدليته الخاصة بمنطقة عزبة الهجانة، بمدينة نصر.

وأوضحت التحقيقات في قضية عنتيل مدينة نصر أنه ظهر في ملف الفيديوهات التي تم ضبطه داخل صيدلة المتهم في مدينة نصر حوت على 3 مقاطع فيديو ظهر فيها المتهم مع سيدة ترتدي عباءة زيتي اللون يظهر أنه يحاورها تارة ويوقع الكشف الطبي عليها تارة أخرى.

عنتيل مدينة نصر

وأشارت معاينة الأجهزة الأمنية، أن عنتيل مدينة نصر ظهر في الغرفة الخاصة به داخل الصيدلية محاولاً احتضان فتاة وحسر ملابسها عنها، ولم يتبين مع مطالعة هذه المقاطع أي مظاهر قوة أو تهديد.

وقال عنتيل مدينة نصر في التحقيقات، أن الفتاة التي كانت بصحبته من المترددات عليه أثناء عمله بالصيدلية، ولقي منها قبولا على ارتكابه لذلك الفعل، واعترف عنتيل مدينة نصر، أنه يقوم بقياس الضغط لهن وأثناء ذلك يتحسس جسدهن.

وأكدت طليقة عنتيل مدينة نصر، اكتشفت بالصدفة قيام زوجي قبل أن أطلب الطلاق منه أنه يقوم بتصوير السيدات الضحايا بكاميرات المراقبة، ثم يتم الإحتفاظ بتلك الفيديوهات داخل تطبيق برقم سري على جهاز اللاب توب الخاص به.

وأشارت طليقة عنتيل مدينة نصر:" اللي حصل أن أنا كنت متجوزة خالد.م من عام 2000 وعندنا أبناء وأنا وهو خريجي صيدلة وبعد جوازنا بفترة فتحنا صيدليتين في عزبة الهجانة وكانت الحياة ما بينا هادئة وطبيعية وفي الفترة الأخيرة حضرت لي بنتي وهي منهارة وقالت لي:"بابا عمل معايا حاجه وحشة".

اتهامات لـ عنتيل مدينة نصر

اتهمت النيابة العامة في القاهرة عنتيل مدينة نصر «الصيدلي»، بالاعتداء على سيدات وقاصرات داخل الصيدلية المملوكة له بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالسيدات والقاصرات بأن صورهم مقاطع فيديو لهم داخل الصيدلية المملوكة له.

ووجهت النيابة العامة للمتهم خ م 48 عاما - صيدلي شهير بـ «عنتيل مدينة نصر»، إتهامات بأنه في غضون عام 2019 بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، اعتدى على سيدات - مجهولي الهوية - بأن استغل عمله في الصيدلية المملوكة له، وحاجة السيدات والقاصرات في توقيع الكشف الطبي، وكشف عن عوراتهم وتحسس أجسادهم قاصدا من ذلك الإعتداء عليهم.

كما اتهمت النيابة العامة في القاهرة، الصيدلي الشهير بـ عنتيل مدينة نصر، بانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالسيدات، بأن قام بتصويرهم مقاطع فيديو داخل الصيدلية الخاصة به بدون موافقتهم، حيث أحالت النيابة المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عما أسند إليها من إتهامات وفقا لأمر إحالته.

حيث باشرت النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة عنتيل مدينة نصر، الصيدلي الشهير المتهم بمواقعة السيدات والقاصرات داخل الصيدلية المملوكة له في منطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، ثم استمعت إلى اقواله في الوقائع وايضا فرغت مقاطع الفيديو المقدمة على فلاشة.

تفريغ فيديو عنتيل مدينة نصر

وكانت محكمة أسرة القاهرة الجديدة تسلمت تقريرا من الهيئة الوطنية للإعلام خاص بتفريغ مقاطع الفيديو الخاصة بـ عنتيل مدينة نصر وذلك بعد أن قدمتها طليقته بعد رفع قضية طلاق للضرر في المحكمة ضده، حيث أظهرت مقاطع الفيديو التي تجاوزت 15 مقطع، دقائق ما بين 12 و15 دقيقة للصيدلي المتهم بتحرك داخل مكان خاص داخل الصيدلية، وسيدات وقاصرات يترددن عليه، ويقوم بملامسة أجسادهن بحجة توقيع الكشف الطبي عليهم.

حيث تضمن التقرير الذي اعدته الهيئة، وتسلمته محكمة أسرة القاهرة الجديدة، مقطع فيديو أظهر عنتيل مدينة نصر برفقة سيدة ترتدي عباءة سوداء، مدته 14.59 دقيقة بتاريخ 28 يونيو 2019 الساعة 9.30 مساء، وظهر فيه عنتيل مدينة نصر داخل الحجرة الخلفية بالصيدلية المملوكة له في عزبة الهجانة وهو جالس على مكتب وفي يده هاتف محمول، ثم تحرك داخل الغرفة وتجول فيها.

وأظهر مقطع فيديو عنتيل مدينة نصر داخل الصيدلية، ظهور سيدة ترتدي عباءة سوداء وطرحة سوداء على راسها، دخلت إلى المكان الخلفي في الصيدلية ثم دخل خلفها صيدلي مدينة نصر، ثم طلب منها حسر ملابسها وأعطاها حقنة علاجية، ثم وقف يتحدث معها قليلا وكشف عنها ملابسها حتى أعلى، وقام بملامستها بيديه ثم بالسماعة الطبية، وأدخل يده في ملابسها، ثم انصرفت السيدة من الصيدلية وظل الصيدلي متواجدا في الحجرة باقي مدة الفيديو.

كانت أجهزة أمن القاهرة، بقسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقت بلاغا من محامية ، مقيمة بمحافظة الجيزة قررت بتضررها من صيدلى وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بالإعتداء على فتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبى عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية ، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والاحتفاظ بها .

وقدمت المحامية فلاشة موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو فى حقه، وتم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وكشفت التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة أمن القاهرة، قيام طليقة صيدلي مدينة نصر «عنتيل مدينة نصر» بإعطاء فلاشة تحمل مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة المتواجدة داخل صيدلية يمتلكها طليقها، تضمنت مقاطع فيديو عديدة له أثناء الاعتداء على قاصرات وسيدات داخل الصيدلية.