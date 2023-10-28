إسرائيل: سنسمح بزيادة المساعدات لغزة بدون وقود

نقلت صحيفة هارتس العبرية، أن مصادر بالجيش الإسرائيلي قالت:إنه يستعد لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تعمق توغل القوات الإسرائيلية في غزة خلال الليل، وذلك بهدف أنه كلما دفعت قواته سكان غزة جنوبا، كلما زادت الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

واعتبرت المصادر أن الوقود هو أهم احتياجات حماس حاليا، وأنه لا توجد في هذه المرحلة أي نية لتجديد نقل الوقود إلى قطاع غزة، وذلك بحسب مصادر الصحيفة العبرية.

ووصفت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية طريقة تواصل حماس أمام الوسطاء المتعلقين بأزمة الأسرى الإسرائيليين، بأنه تصرف بسخرية، وأنه في الوقت الحالي، لم يتم طرح أي مقترح من حماس حول هذا الموضوع.

وتحدثت الصحيفة العبرية، أنه في كل مرة تدرك حماس أن الجيش الإسرائيلي على وشك البدء بالتوغل البري، تحاول الخروج ببيان يفيد بأنها مستعدة للصفقة، لكن عمليا، حتى هذه اللحظة، لم تحدد حماس ما هي بنود الصفقة هي أو ما هي مطالبها.