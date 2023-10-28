عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العسومي: صمت وتخاذل المجتمع الدولي شجع الاحتلال الغاشم على التمادي في جرائمه

عادل بن الرحمن العسومي
عادل بن الرحمن العسومي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن صمت المجتمع الدولي تجاه المجازر الوحشية التي تقوم بها قوة الاحتلال الغاشمة في قطاع غزة شجعها على التمادي في جرائمها الشنيعة بحق الفلسطينيين، مشدداً على أن استمرار هذا التخاذل الدولي غير المبرر، يمثل سند غير أخلاقي وغير إنساني لجرائم إبادة جماعية بحق شعب أعزل، مضيفاً أن هذا الصمت يعود بالعالم إلى مرحلة ما قبل إقرار القانون الدولي الإنساني، ويكشف عن الوجه القبيح للدول التي تدافع عن هذا القانون على منصات المحافل والمؤتمرات، وتتغافل عنه عند الحاجة الفعلية إليه لحماية أرواح المدنيين.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار عربي يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، لابد أن تصحبه ضغوط ومواقف حقيقية لتنفيذ مقرراته على أرض الواقع، حتى لا يظل مجرد حبر على ورق.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن مجرمي الحرب في سلطة الاحتلال لن يتوقفوا عن أعمالهم الإجرامية مالم يدركوا أن هناك ضغوطا حقيقية من قبل المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.

القانون الدولي الإنساني جرائم إبادة جماعية رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي سلطة الإحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يزف خبر وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

ماذا حدث فى فيلا المنصورية.. حفل صاخب ينتهى بشكل مأساوي |القصة الكاملة

السيول تصل لأول مرة في الخريف بهذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

حماس: أفشلنا الهجوم البري على غزة وكبدنا الاحتلال خسائر فادحة

جيش الاحتلال يكشف نتائج اجتياحه البري لغزة

خالد الغندور يتخذ قرارا مفاجئا عقب خسارة الزمالك أمام إنبي

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي: هذا ما جاءنا من حماس حول صفقة الأسري حتى الآن

بالأسماء.. إعلام فلسطيني يكشف عن المعتقلين خلال اجتياح الاحتلال لغزة

كلاسيكو مثير بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

بعد رفضها سابقا.. الشرطة الإسرائيلية تسمح بمظاهرة الليلة ضد نتنياهو أمام منزله

وزيرة إسبانية تدين الاحتلال: يسعى إلى مزيد من الفظائع

شاهد.. رتل للقوات والدبابات الإسرائيلية داخل غزة منذ الأمس وحتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجة بالخضرة.. بمذاق لا يقاوم

تحطم ممشى زجاجي سياحي بإندونيسيا والعواقب مأساوية

محتاجين دعاء.. نجل هاني الناظر يثير الجدل بسبب هذا المنشور

نشرة المرأة والصحة| 7 خرافات عن الكوليسترول.. جمال شعبان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

فيديو

رحمة زين توبخ مراسلة سي إن إن.. ماذا قالت| فيديوجراف

استبعاد نجمي الأهلي من رحلة جنوب أفريقيا| فيديو جراف

خناقة جامدة.. أول رد من منى فاروق على سبّها بمول شهير| فيديوجراف

بالتمايل وضم الشفاه.. فيديو يوضح شخصية جنود الجيش الإسرائيلي الذين يقصفون غزة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ