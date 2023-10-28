جنين.. دعوات للنفير على نقاط التماس مع قوات الاحتلال

أفادت إذاعة “النور” اللبنانية نقلا عن مصادرها، بأنه تم إعلان الإضراب العام في جنين بجانب دعوات للنفير على نقاط التماس مع قوات الاحتلال نصرة لغزة.

ويتعرض شمال قطاع غزة، ومناطق متفرّقة من القطاع منذ مساء أمس، الجمعة، لقصف عنيف من قبل جيش العدو الإسرائيلي، تزامناً مع قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن جميع مناطق قطاع غزّة، التي تتعرّض لحصار مشدّد، والذي من شأنه إعاقة وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى، وينذر بتفاقم الوضع الصحّي والإنساني في القطاع.

وزفت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لأبناء الأمة العربية فشل الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة عبر ثلاثة محاور، مشيرة إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف العدو بالجنود والعتاد.

وقالت الحركة في بيان لها: “العدو وقع في كمائن أعدتها المقاومة الفلسطينية على محاور عدّة ومنذ بدء المعركة كانت هناك خطط دفاعية ضد أي محاولة”.

وأضافت: “استخدمنا صواريخ كورنيت وقذائف ياسين في صد الهجوم ونتوقع معاودة العدو المحاولة مرة أخرى، كما أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم الطيران المروحي لإجلاء الجرحى والقتلى من ساحة المعركة”.