عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنين.. دعوات للنفير على نقاط التماس مع قوات الاحتلال

أرشيفي
أرشيفي

أفادت إذاعة “النور” اللبنانية نقلا عن مصادرها، بأنه تم إعلان الإضراب العام في جنين بجانب دعوات للنفير على نقاط التماس مع قوات الاحتلال نصرة لغزة.

ويتعرض شمال قطاع غزة، ومناطق متفرّقة من القطاع منذ مساء أمس، الجمعة، لقصف عنيف من قبل جيش العدو الإسرائيلي، تزامناً مع قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن جميع مناطق قطاع غزّة، التي تتعرّض لحصار مشدّد، والذي من شأنه إعاقة وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى، وينذر بتفاقم الوضع الصحّي والإنساني في القطاع.

وزفت حركة المقاومة الفلسطينية  "حماس" لأبناء الأمة العربية فشل الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة عبر ثلاثة محاور، مشيرة إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف العدو بالجنود والعتاد.

وقالت  الحركة في بيان لها: “العدو وقع في كمائن أعدتها المقاومة الفلسطينية على محاور عدّة ومنذ بدء المعركة كانت هناك خطط دفاعية ضد أي محاولة”.

وأضافت: “استخدمنا صواريخ كورنيت وقذائف ياسين في صد الهجوم ونتوقع معاودة العدو المحاولة مرة أخرى، كما أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم الطيران المروحي لإجلاء الجرحى والقتلى من ساحة المعركة”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يزف خبر وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

ماذا حدث فى فيلا المنصورية.. حفل صاخب ينتهى بشكل مأساوي |القصة الكاملة

السيول تصل لأول مرة في الخريف بهذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

حماس: أفشلنا الهجوم البري على غزة وكبدنا الاحتلال خسائر فادحة

جيش الاحتلال يكشف نتائج اجتياحه البري لغزة

خالد الغندور يتخذ قرارا مفاجئا عقب خسارة الزمالك أمام إنبي

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي: هذا ما جاءنا من حماس حول صفقة الأسري حتى الآن

بالأسماء.. إعلام فلسطيني يكشف عن المعتقلين خلال اجتياح الاحتلال لغزة

كلاسيكو مثير بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

بعد رفضها سابقا.. الشرطة الإسرائيلية تسمح بمظاهرة الليلة ضد نتنياهو أمام منزله

وزيرة إسبانية تدين الاحتلال: يسعى إلى مزيد من الفظائع

شاهد.. رتل للقوات والدبابات الإسرائيلية داخل غزة منذ الأمس وحتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجة بالخضرة.. بمذاق لا يقاوم

تحطم ممشى زجاجي سياحي بإندونيسيا والعواقب مأساوية

محتاجين دعاء.. نجل هاني الناظر يثير الجدل بسبب هذا المنشور

نشرة المرأة والصحة| 7 خرافات عن الكوليسترول.. جمال شعبان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

فيديو

رحمة زين توبخ مراسلة سي إن إن.. ماذا قالت| فيديوجراف

استبعاد نجمي الأهلي من رحلة جنوب أفريقيا| فيديو جراف

خناقة جامدة.. أول رد من منى فاروق على سبّها بمول شهير| فيديوجراف

بالتمايل وضم الشفاه.. فيديو يوضح شخصية جنود الجيش الإسرائيلي الذين يقصفون غزة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ