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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رفضها سابقا.. الشرطة الإسرائيلية تسمح بمظاهرة الليلة ضد نتنياهو أمام منزله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت الشرطة الإسرائيلية توضيحًا بعد تقارير تفيد بأنها لن تسمح بتنظيم احتجاج على إخفاقات حكومة بنيامين نتنياهو التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر، هذا المساء خارج مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فقد قالت الشرطة في بيان لها: "تعتبر الشرطة الإسرائيلية الحق في الاحتجاج حجر الزاوية في دولة ديمقراطية"، مضيفة أن المظاهرة يجب أن تتم وفقًا للقانون وأي تعليمات من قيادة الجبهة الداخلية.

 

ووفقا لما نشرته الصحيفة العبرية، فقد قال عدد من كبار المسئولين الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة إنهم يتحملون المسئولية عن الإخفاقات الهائلة التي مكنت الآلاف من إرهابيي حماس من اقتحام حدود غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص، واحتجاز ما لا يقل عن 233 رهينة، ولكن نتنياهو رفض فعل ذلك، حيث اكتفى بالقول: "سيتعين على الجميع تقديم إجابات" بعد الحرب.

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