شن حملات تموينية مكثفة بمدن البحر الأحمر لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر تنظيم عدة حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار في الأسواق ومواجهة المحتكرين وجشع التجار، وذلك استمرارا لمجهودات الدولة في التصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة في الأسعار أو التلاعب في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، في بيان اليوم، السبت، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمدن في شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، موضحا أن الدولة بجميع أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.



في السياق ذاته، قال شاذلي عايش، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إن الحملات التى تقوم بها المديرية بمدن المحافظة تهدف إلى متابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة، حيث تم تنفيذ حملات متتالية استهدفت مناطق مختلفة بمدن المحافظة، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية والأساسية أمام المواطنين، والتعامل مع أي محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة في أسعارها، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها.

