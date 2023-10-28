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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان ينفذ يوما توعويا تحت شعار مدرستي "خالية من البلاستيك"

توعويا تحت شعار مدرستي
توعويا تحت شعار مدرستي "خالية من البلاستيك"

نفذ الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، بالتعاون مع المنتدى المحلي للتنمية المستدامة ، وفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بأسوان وجمعية النهضة النسائية بالعطواني يوما توعويا بمدرسة "الشهيد البدري علام" في إدفو تحت شعار "مدرستى خالية من البلاستيك وحيد الإستخدام". 


وقال الدكتور أحمد زكي أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، في بيان اليوم /السبت/ - إنه تم توعية التلاميذ بإخطار البلاستيك وحيد الاستخدام وأضراره على الصحة والبيئة، وأهمية التخلص السليم منه ، وضرورة استخدام البدائل الآمنة له.


وأكد أبو كنيز، أن التعاون مع التربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة له أهمية خاصة حيث أنهما يتعاملان مع شريحتين هامتين في المجتمع وهما المرأة والتلاميذ، فالمرأة هى المستخدم الأول للبلاستيك بالأسرة فإذا تم توعيتها وإقناعها بخطورة البلاستيك نكون قد قطعنا نصف الطريق إلى التخلص منه.


وأضاف أنه بالنسبة للتلاميذ فهم المستقبل الذي يجب أن نغرس فيهم المفاهيم الصحيحة والقيم البيئية السليمة لتنشئتهم إلى سلوكيات واتجاهات إيجابية حيال التعامل مع البلاستيك وحيد الاستخدام.


يذكر أن هذه الأنشطة تنفذ من خلال المبادرة الوطنية لا للبلاستيك التي أطلقها المكتب العربي للشباب والبيئة.

أسوان ادفو المجلس القومى للمرأة

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