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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهود عيان على بعد كيلو ونصف من شمال القطاع.. لم نر دبابات إسرائيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال شهود عيان فلسطينيون إنهم الآن عند مساكنهم المتواجدة على بعد كيلو ونصف فقط ممن حدود قطاع غزة من جهة الشمال، وإنهم لم يشاهدوا أى تواجد للقوات البرية الإسرائيلية من دبابات أو مجنزرات، أو أي تواجد إسرائيلي بالمنطقة. 

وبحسب ما ذكره شهود العيان لوسائل الإعلام الدولية، أنهم بالطبع كانوا تحت القصف المدفعى الشديد طوال الوقت، وكانت هناك هجوم جوي مكثف، وسمعوا عن وجود تبادل للنار من على بعد، ولكنهم لم يستطيعوا الاقتراب من السياج الفاصل بشمال القطاع.

وتأتي تلك الشهادات لتكذب ما إدعاه الجيش الإسرائيلي بوجود قوات برية لجيشه داخل القطاع، والتي من الطبيعي أن تدخل لمسافة صغيرة بجوار السياج، وبحسب شهود العيان فإنهم لا يتواجدون بعمق أكثر من كيلو ونصف. 

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