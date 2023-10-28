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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏القبض على 4 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي بشبرا

المتهمون
المتهمون

‏تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من القبض على ٤ أشخاص عثر بحوزتهم على مبالغ مالية (محلية وأجنبية) للإتجار بها خارج السوق المصرفي.

ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة تمكنوا من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" .

وبمواجهتهم إعترف أحدهم أنه كان فى سبيله لتسليم المبلغ المالى لأحد المتهمين بناءً على أن يتم تسليم المبلغ المالى مرة أخرى بإحدى الدول بعملة ذات الدولة بما يعد إتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السوق المصرفى النقد الأجنبي القبض علي القاهرة مديرية أمن القاهرة

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