الحرس الثوري يهدد واشنطن: كل القواعد الأمريكية ورحلاتهم الجوية تحت الرصد والمراقبة

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، أن استمرار القصف على غزة واستشهاد المواطنين سيتسبّب في انفجار المنطقة.

وذكر شريف ، في تصريحات لقناة الميادين قائلا : ليتأكد داعمو الكيان أن بعض الأيادي التي لا تطال الكيان الصهيوني قد تطال القوات الأمريكية التي تُدير هذه الحرب.

وأضاف : على كل داعمي الكيان وخاصة واشنطن إدراك أن استمرار قتل الفلسطينيين سيتسبب بنفاد صبر المسلمين بلحظةٍ ما.

وتابع : واشنطن هي الداعمة الأولى للكيان الصهيوني وقد أعدّت جسراً جوياً لتزويده بالمعدّات العسكرية والقنابل المروعة.

وأردف : كل القواعد الأمريكية ورحلاتهم الجوية تحت الرصد والمراقبة.

واستطرد : يتم رصد ومتابعة عمليات تزويد الولايات المتحدة للصهاينة بالقنابل.

وأتم تصريحاته : إذا استمرّت هذه العمليات وواصلت واشنطن دعمها للكيان وقتل الشعب الفلسطيني حينها نكون قد اقتربنا من انفجار المنطقة.