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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرس الثوري يهدد واشنطن: كل القواعد الأمريكية ورحلاتهم الجوية تحت الرصد والمراقبة

الحرس الثوري
الحرس الثوري

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، أن  استمرار القصف على غزة واستشهاد المواطنين سيتسبّب في انفجار المنطقة.

وذكر شريف ، في تصريحات لقناة الميادين قائلا : ليتأكد داعمو الكيان أن بعض الأيادي التي لا تطال الكيان الصهيوني قد تطال القوات الأمريكية التي تُدير هذه الحرب.

وأضاف : على كل داعمي الكيان وخاصة واشنطن إدراك أن استمرار قتل الفلسطينيين سيتسبب بنفاد صبر المسلمين بلحظةٍ ما.

وتابع : واشنطن هي الداعمة الأولى للكيان الصهيوني وقد أعدّت جسراً جوياً لتزويده بالمعدّات العسكرية والقنابل المروعة.

وأردف : كل القواعد الأمريكية ورحلاتهم الجوية تحت الرصد والمراقبة.

واستطرد : يتم رصد ومتابعة عمليات تزويد الولايات المتحدة للصهاينة بالقنابل.

وأتم تصريحاته : إذا استمرّت هذه العمليات وواصلت واشنطن دعمها للكيان وقتل الشعب الفلسطيني حينها نكون قد اقتربنا من انفجار المنطقة.

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