محافظ الإسماعيلية يوجه بتطوير محور "صبري مبدي"

صدق اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتطوير محور صبرى مبدى التابع لحي ثالث محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى توسيع القطاعات التى لم يتم تطويرها بالطريق وتطوير الجزيرة الوسطى وتعديل إتجاهات الشوارع المتقاطعة مع المحور، إستكمالا لتطوير المحاور الرئيسية لمدينة الاسماعيلية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير عواصم المحافظات والإهتمام بالمحاور المرورية.

فضلا عن تزويد عدد ه من البرجولات والكراسى وتطوير القديم منها ،وإنشاء مساحة إنتظار بجوار مجمع التأمين الصحى، وتطوير تقاطع المحور مع محور عثمان أحمد عثمان (التجارى)..



واكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية علي ذلك قائلا: تعود أهمية مشروع تطوير محور صبري مبدي ، بالنفع الكبير وتحقيق السيولة المرورية لهذه المناطق, وبما يليق بإعتبار المحور رئيسيا فى الدخول والخروج للمدينة.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بإستخدام البلاط والبردورات القديمة الصالحة للتركيب حفاظا على المال العام.

وتنتهى مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية من كافة الاعمال بما فيها تطوير منظومة صرف مياه الامطار وتطوير المنشآت والانارة فى خلال ثلاثة أيام وذلك يوم الأحد القادم.

وفي السياق ذاته وجه محافظ الإسماعيلية، بضرورة الانتهاء من المشروعات التى تمثل هموما يومية للمواطن الإسماعيلي ،وعلى رأسها مشروع شبكة فلتر منطقة ك٢(قرية الحجاز) لسحب المياه الجوفية والسطحية من المنطقة.

وعن ذلك أفاد المهندس أحمد الشيمى مدير الطرق والنقل بأنه فى خلال اسبوع سوف يبدأ العمل التجريبى للشبكة ،حيث تم الانتهاء من خط الطرد وغرفة التجميع الرئيسية وتركيب الطلمبات،،ليتم ضخ المياه الى المسطحات الخضراء بالطريق الدائرى عبر دفع نفقى اسفل ترعة بور سعيد،ليتم حل مشكلة المياه الجوفية بمنطقة ك٢،.

يذكر ان هذا المشروع يعتبر من اهم المشروعات ذات البعد البيئى التى يتم تنفيذها بالمحافظة وتخدم كتلة سكانية كبيرة.