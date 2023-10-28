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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حزب الاتحاد: اتخاذ مصر مسار السلام ليس دليلا على ضعفها وإنما قوتها "الرشيدة"

رضا صقر - رئيس حزب
رضا صقر - رئيس حزب الاتحاد

وصف رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأزمة الحالية والحرب الدائرة في غزة، وما يتصل بها من تهديدات قد تطال مصر، بأنها طمأنة لجميع المصريين على بلدهم، والتي لا يمكن أن تُمس، كما شدد الرئيس خلال حديثه اليوم على هامش مشاركته بالملتقى والمعرض الدولى السنوي للصناعة في دورته الثانية.

وقال "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن مصر وهي تلعب دورها المحوري لترسيخ الاستقرار في المنطقة ، تؤكد على أنها قادرة على حماية أمنها القومي وعدم التفريط فيه، فإن اتخاذ مصر لمسار السلام، ليس دليلًا أبدًا على ضعفها، وإنما على قوتها، لكنها القوة الرشيدة والحكيمة التي أكد عليها الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، والتي تستخدم للدفاع وليس للتهديد وللحماية وليس للاستبداد بمقدرات الغير كما يفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أنه رسائل الرئيس السيسي في هذا الصدد، لامست قلوب المصريين، وأكدت على ثقتهم الكبيرة التي يضعونها في قائدهم، الذي لن يتوانى لحظة عن اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أنه أمام الحفاظ على سيادة واستقلالية الدولة المصرية فـ "كل الخيارات متاحة".

وأشار رضا صقر، إلى أنه علينا الاستمرار في الالتفاف حول القيادة السياسية ودعم أي قرارات تتخذها مصر من أجل الحفاظ على سيادتها، مع التأكيد على ضرورة عدم الانخراط وراء محاولات البعض لجر مصر إلى الصراع الذي يهدد المنطقة بأكملها.

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