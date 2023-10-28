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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 517 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملات مكبرة بالبحيرة

رفع الإشغالات بالبحيرة
رفع الإشغالات بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة  على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وفي هذا الشأن قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 517 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 237 حالة بدمنهور و220 حالة برشيد و60 حاله بأبو حمص.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

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