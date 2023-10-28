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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الحرب الإسرائيلي: تل أبيب دخلت مرحلة جديدة ضد حماس في غزة

جالانت
جالانت

أفاد وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت، بأن تل أبيب دخلت مرحلة جديدة من الحرب مع حماس في غزة، وذلك بعد ليلة من القصف الكثيف للقطاع المحاصر.

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ، اليوم السبت، نجاحها بصد التوغل الإسرائيلي على غزة أمس، حيث قامت قوات الاحتلال باجتياح ثلاثي بري وجوي وبحري على القطاع.

كما قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أن مستشفى الشفاء في قطاع غزة يستخدم فقط للأغراض الطبية ولا وجود لقياداتها فيه.

وطالبت المقاومة الفلسطينية الدول العربية والإسلامية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب ضد العزل.

وشهد قطاع غزة ليلة الجمعة، اجتياحا بريا وبحريا وجويا من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجوم هو الأعنف منذ بداية الحرب على غزة التي بدأت يوم 7 أكتوبر، فيما وصفته وسائل الإعلام بالإبادة الجماعية للمدنيين.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة، أمس، جوا وبرا وبحرا، بالمقاتلات الحربية والمدفعية الثقيلة والبوارج البحرية، مما أسفر عن وقوع عددا من الشهداء والمصابين.

ونتيجة للقصف العنيف الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، انقطعت الكهرباء وخدمات الإنترنت بشكل كامل عن القطاع، فضلا عن انقطاع المياه في عدة مناطق.

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